陳修將將女友送彰化醫院急診，第一時間黑色背心男子也抵達，目前行蹤成謎，警方連絡不到，檢方準備拘提或通緝。（翻攝）

陳修將將女友送彰化醫院急診，第一時間黑色背心男子也抵達，目前行蹤成謎，警方連絡不到，檢方準備拘提或通緝。（翻攝）

幫陳修將「搬屍」或「共犯」？關鍵黑衣男神隱 恐被拘提或通緝。

「76行者」總召陳修將涉嫌虐殺22歲胡姓小女友，15日凌晨送彰化醫院急救，現場還有一男一女到醫院，警檢掌握，陳修將在汽車旅館發現「代誌大條」，曾打手機要求協助，穿黑色背心男子是否還進入旅館協助「搬屍」，目前失聯中，檢方不排除按程序拘提或通緝到案說明。

陳修將涉嫌暴打胡姓女友致死，檢警問訊一職矢口否認，堅持「怎麼死？不知道」，由於陳修將和胡女一直都是共處一室，檢方15日下午已當庭逮捕、聲請羈押，法院16日已裁定收押禁見。

根據檢警掌握的通聯紀錄，陳修將15日凌晨駕駛賓士轎車將胡女送到彰化醫院急診室之前，已經先聯絡一名男子，初步研判發現胡女已經沒氣息了，緊急要求協助處理「後事」。

檢警調閱彰化醫院急診室門口監視器也發現，陳修將凌晨1點48分開賓士轎車送胡女送抵彰化醫院急診門口，1男1女雙搭機車還沒等轎車停定，就先抵達，搶先衝進醫院，協助搬擔架。

警方凌晨2點多接獲醫院報案趕抵，這1男、1女也發現胡女死狀相當悽慘，已涉及恐怖命案，兩人嚇得很快地又騎機車消失了。

警方約在15日凌晨5點多，就傳喚到到醫院女子到案說明，該女是陳修將禮儀社的員工，避重就輕，表示接到通知就去醫院了，完全不知道發生了甚麼事。

另名穿黑背心男子是否進入汽車旅館協助「搬屍」，或者加入成為「共犯」，還是另有動機、隱情，抑是已被搶先一步要求「封口」，已成了突破案情重要的關鍵證據之一。

陳修將為了脫罪，在檢方問訊時，為了製造不在場證明，故布疑雲，表示自己曾多次進出旅館，所以對於胡女突然掛了，真不知情。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，目前掌握的情資，陳修將這7天，一直都是和胡女共處一室，除了13日下午兩人有一起外出將近2個小時。目前黑色背心男子身分已經掌握，再不出面說明，將依程序予以拘提或通緝。