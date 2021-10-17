民進黨列出7大罪狀，將《美麗島電子報》董事長吳子嘉開除黨籍，吳子嘉16日受訪時則表示，相關會議過程有重大瑕疵，他會尋求救濟。資深媒體人韋安指出，民進黨開除吳子嘉的原因，可能和當初國民黨黨主席選舉時，候選人之一的張亞中被送考紀會時類似，同時韋安也進一步推測並提出3個吳子嘉可能遭開除的原因。

針對被開除黨籍一事，吳子嘉表示，自己知道民進黨有開會，也大概知道有類似結果，並指這裡面有非常明顯的重大瑕疵，第一，應該要請當事人到現場說明，這是黨的規定，但自己並沒有參加、並不在現場；第二，黨內規定換屆不連續，這次開除黨籍案是上一屆(第18屆)提出的案，照規定這屆是第19屆。

另外，吳子嘉也說，據他了解，「鄭文燦的新潮流是幕後操作的黑手」。對於吳子嘉的指控，桃園市新聞處長詹賀舜表示，吳子嘉的發言是不符事實、沒有格調的口水抹黑，我們一笑置之。

韋安今(17日)在臉書上發文指出，關於吳子嘉被開除的原因，比如「2020國民黨選戰策略高明」、「蔡英文得票（2020）不會高」，都是笑話理由，真正合理原因，可能猶如張亞中被送考紀的翻版。同時，韋安也更進一步推測並提出吳子嘉遭開除的3個可能原因：

一，吳被開除與高層一點關係都沒有。

二，吳爆料，嚴重傷害某派系的不當利益。

三，該派系出手，其他派系都想看笑話，沒反對，等著吳強力反擊讓該派系受到沉重打擊。