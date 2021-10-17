方宥心（左起）、張書宇、許富凱、蔡振南、方馨演出《孟婆客棧》。（公視台語台提供

蔡振南（前排左）、許富凱、方馨（後排左）、方宥心在《孟婆客棧》有逗趣演出。（公視台語台提供）

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲《孟婆客棧》17日晚8點在公視台語台開播，參與演出的金曲台語歌王許富凱在總製作人唐美雲身上體悟「只要你真心想做一件事，全宇宙都會來幫你」這句話，他親眼看見唐美雲在籌備拍攝遇到艱辛及很多棘手的事情，但完全沒看到她有任何的負面情緒，並用「智慧」、「勇氣」、「毅力」與無限好的修養把事情圓滿完成，笑喊唐美雲是「打怪高手」。許富凱直指《孟婆客棧》這部戲每個演員前輩導演都是他的老師，但最要感謝人生導師之一唐美雲老師。

許富凱歌而優則演，在《孟婆客棧》飾演客棧成員，口才極佳，時常出謀劃策，相當有喜感，更讓觀眾期待的是，可在戲裡聽到他開金嗓，挑戰演唱歌仔戲戲曲，他有感而發：「對我來說，歌手身分已經跟著我好幾年，想再去挑戰其他領域的事，主持做了，戲劇也小小參與，但演《孟婆客棧》這樣的戲，是我從來都沒想過會發生的事！」他形容踏入這樣未知領域，心中真的很害怕，且又有這麼多前輩演員在，萬一演不好真的是「挫勒等」，「但我又不想這樣退縮，這樣就不是許富凱了！硬著頭皮上陣之餘也告訴自己是新人一切重新學習！就這樣到了孟婆戲劇夏令營！」

《孟婆客棧》改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。本劇斥資新臺幣1.1億元打造，於今（，影評人盛讚是好萊塢等級歌舞片，感受視覺震撼。 唐美雲形容在台灣拍古裝劇非常困難，沒有古裝場景，為了打造耳目一新的感覺，在民視攝影棚搭實體孟婆客棧，並透過後製動畫包裝出奇幻感。

該劇由唐美雲、蔡振南、方馨、陳竹昇、許富凱、方宥心、王金櫻、小咪、張書宇、羅北安、王彩樺、樓心潼、施易男、李千那等人主演，唐美雲飾演的「萬千帆」在戲裡穿越時空到冥界，飾演閻羅王的羅北安給予任務經營孟婆客棧，要求要獲得客戶「五顆星評價」，於是使用陽間經商方式來經營客棧，但客棧成員蔡振南、方馨、許富凱、張書宇各個心性不同，看唐美雲有如「麻辣教師」一一收服臥虎藏龍的客棧成員，成為該劇首播的看點之一。