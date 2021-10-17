彰化縣政府、員林市公所和慈濟慈善基金會，17日在興賢書院辦理「減塑同盟」推廣，邀請店家加入減塑行列，環保志工上街頭，推廣減塑運動。（吳敏菁攝）

環保志工上街頭，推廣減塑運動。（吳敏菁攝）

環保志工上街頭，推廣減塑運動。（吳敏菁攝）

彰化縣政府、員林市公所和慈濟慈善基金會，17日在興賢書院辦理「減塑同盟」推廣，邀請店家加入減塑行列，縣長王惠美表示，這幾年縣府推動源頭減量及資源回收，結合大潤發、全聯、喜美及超商等，共設置了22處二手袋循環箱，已循環再利用1萬2000個購物袋。

王惠美表示，慈濟長期以來關心永續環保，農曆7月吉祥月推廣少燒金紙，鼓勵吃素降低碳排放，減輕地球暖化速度，目前更推動減塑等，尤其面對目前彰化焚化爐已幾乎滿載的危機，從源頭減塑更是重要。今年9月起在鹿港老街推廣減塑，當日共有123家攤商響應加入「減塑同盟」行列。

「每個人1天原本可能會使用到3至5個塑膠袋，改用環保袋後，一個人每年就可減少上千個塑膠袋的用量」80位環保志工，17日再度走上員林市街頭推廣，沿著第一市場、博愛街及光明街，一路邀請店家加入「減塑同盟」行列，希望鄉親能自己攜帶環保餐具或購物袋，店家也熱情響應，主動給予現金折扣或餐點加量等優惠。

員林市長游振雄表示，這次活動因疫情而延後好幾個月至今天舉辦，減塑是非常重要的事，員林市清潔車每天沿街廣播宣傳「亂丟是垃圾、回收是資源」，但並不是每樣東西都能回收，尤其是髒塑膠袋都變垃圾，今天活動就是要讓大家知道回收的重要性，請大家購物不要怕麻煩，舉手之勞，自備袋子、容器，多一點點用心，就能大大幫助了地球。

彰化縣環保局長江培根表示，受新冠肺炎疫情的影響，生活及飲食習慣大幅度改變，依據統計資料顯示，今年度從1至8月已回收了4592公噸的紙容器，相較去年增加近15％回收量。目前疫情逐漸穩定，希望在消費同時，有意識的拒絕使用一次性物品，從源頭做好垃圾減量，後端落實分類回收，為資源永續及環境友善盡一份心力。