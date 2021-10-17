新北市雙溪區虎豹潭16日發生6人落水意外，至今尋獲4人，仍有2名孩童失蹤，此意外引起社會關注，社群媒體上也流傳一段虎豹潭生死一瞬間的影片，可見溪水暴漲沖走遊客的過程，不過經查證後確定是張冠李戴，該影片為9月在菲律賓宿霧市蒂努布丹瀑布發生的另起意外。

根據《MyGoPen》查核平台指出，在臉書流傳的「虎豹潭生死一瞬間」影片，實為今年9月菲律賓宿霧市著名景點「蒂努布丹瀑布」發生山洪爆發的意外，經過反查該影片於9月27日就被上傳至YouTube，來源則是翻攝自Twitter，與虎豹潭落水意外無關。

今年9月宿霧蒂努布丹瀑布山洪意外（Med Perolino）

根據宿霧當地媒體CDN報導，蒂努布丹瀑布山洪爆發意外發生於9月26日，適逢周日近百人到瀑布遊憩，遊客坐在溪岸岩石上休息，沒想到發生山洪爆發，大量混濁溪水從上方襲來，直接沖走逗留在溪岸的遊客，造成3人不幸喪命。

一名目擊者表示，事發地點飄著毛毛雨時，就有人出聲警告要小心山洪爆發，我們注意到溪水變成褐色，兩分鐘後才開始下雨，所以沒人預料到溪水會暴漲。