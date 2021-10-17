2021年新北全國運動會鐵人三項17日開賽，台北市「爸爸選手」張團畯實力不減，收下全運男子組個人賽第4冠。

今日天氣原本預計是大雨，不過，天公作美，天氣穩定，選手也有亮眼成績，男子組賽事早上8點展開，開賽1.5公里長泳，張團畯、張家豪、潘子易、王威凱與林威志等人，拉開與其他選手距離，接著進入自由車與路跑，都是這5人組成領先集團。

張團畯在游泳就取得領先、第1個上岸，但在通過轉換區進入自由車賽程後，領頭羊換人，改由花蓮縣鐵人潘子易領先，之後5人一同進入轉換區，原本由潘子易率先衝出，不過在第3圈之後，就被張團畯及同樣來自台北市的張家豪追過，最後張團畯以成績1小時49分37秒和以1小時49分42秒完賽的張家豪，為台北市包辦金銀牌，潘子易則為花蓮縣收下銅牌。

女子組賽事，張綺文一舉擊敗奪冠熱門張嘉家，以2小時05分32秒成績，為高雄市添「金」喜。兩人17日戰況拉鋸，直到進入路跑終點線的最後彎道，張綺文賣力加速，才拉開差距，擊敗張嘉家的2小時06分02秒而奪下最終勝利。3、4名由高雄市選手黃于嫣及郭家齊獲得，兩人在終點前因競爭激烈，產生些微碰撞，郭家齊最後被判定妨礙對手前進，判警告違規加罰15秒，由黃于嫣取得銅牌。