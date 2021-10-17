台北市政府體育局主辦、教育局協辦之「台北市幼兒足球錦標賽」，17日在涼爽舒適的天氣下登場，全場感受到歡樂、團結及運動家精神的氛圍，而為期兩天的比賽，也在笑聲、歡呼聲中落幕。

賽事今年邁入第12屆，比賽分為小班組、中班組、大班組、跨園所組等。台北市政府體育局副局長蔡培林、台北熊讚女子足球隊球員，今天也到場擔任頒獎貴賓。

一位廖姓家長的小孩參加K2 LEADERS Proactive隊，而該隊由台北市私立立人國際國民中小學附設幼兒園所組成，特點是由外籍老師擔任足球教練。

廖姓家長指出，立人本來就是雙語學校，加上由足球風氣較盛行國家的老師擔任教練，小孩等於可以同時學習到足球技巧、常識和英文，「我自己沒有很懂足球，但小孩回家會和我分享，我等於和小孩教學相長，從中找到更多樂趣。」

而連續12年報名的好來幼兒園表示，「非常感謝體育局打造與推動幼兒足球運動環境與比賽，讓小朋友有這麼好的場地跟來自各地的隊伍切磋球技，特別在今年的疫情下更顯得意義重大，希望這比賽能繼續辦下去，球隊也會繼續報名參加。」

今年大會慎重面對疫情，於現場實施高規格防疫措施，除備妥單一入口量測體溫、實名制及入場須配戴口罩等防疫措施外，並使用天淨AQUECARE抗菌液做現場環境滅菌，盡全力將疫情排除在外。