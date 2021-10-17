臺南文旦進入盛採期，國外訂單已陸續湧入，合作社包裝廠也紛紛開始外銷包裝及疊櫃作業，啟動臺南文旦外銷到新加坡市場，貿易商和產地農民合作將10.2公噸的臺南文旦輸往新加坡最大連鎖超市職總超市(NTUC Fairprice Pte Ltd) 以及當地銷售通路，如直銷客、批發市場、其他小型零售超市等，而職總超市在新加坡更是擁有146家分店是當地最大的零售超市。

臺南文旦質量均優 持續外銷新加坡│中視新聞 20210820

臺南市長黃偉哲表示，新加坡是城市國家，農產食品多仰賴進口，且消費力高，應與該地通路商合作，多多將農產品外銷到新加坡。由於臺南文旦品質好、供貨穩定，讓貿易商持續選用臺南文旦作為外銷果品，每年持續在新加坡熱銷，讓國外的消費者一吃就成老主顧。

農業局長謝耀清表示，本市文旦今年開花、著果穩定，果實病蟲危害比例低，整體外觀良好，尤其麻豆產區株齡10年以上中老欉比例約88%，為全臺文旦產區指標性地區，國內市場暢旺、國外市場興盛，往往文旦還沒採收就開始爭相訂購。

清泉果園負責人李麗芬表示，臺南文旦品質穩定歷年深受貿易商青睞，今天除了10.2噸臺南文旦銷往新加坡外，這兩天也持續出貨約33噸到中國上海，目前訂單仍持續進來。

農業局表示，除持續拓展國外既有通路，未來將努力另闢藍海，開發新市場。在全國疫情警戒第二級維持下，農業局在全國多元通路規劃行銷活動刺激國內買氣，因應採收期到來，已向農糧署提報110。

年度臺南文旦收購加工計畫，希望農糧署同意即刻啟動，以鼓勵合法農產加工業者開發文旦多元加工產品，提升本市整體文旦產業產值及銷售競爭力。佳節將近，黃偉哲市長歡迎民眾多多採購臺南麻豆文旦，作為中秋節送禮、自用皆適宜。