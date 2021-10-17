根據媒體報導，民進黨立委提案修正條文草案「軍事教育條例」第8條條文，政務官也可出任軍校校長。台北市議員羅智強表示，修法改派文人當校長，未來民進黨可以直接派駐德代表謝志偉之流當軍校校長，看誰還敢不聽話。網友看完也不禁喊，「我的天呀，這種缺也要搶？」

據《聯合報》報導，民進黨立委在立法院提草案，曾任政務官兩年以上，並具有教授資格，成績優良者，也可出任軍校三長職務。

羅智強17日在臉書貼文表示，明朝皇帝為了控制軍隊，會派宦官「監軍」。這些不懂軍事的宦官，權力卻比實際作戰的將領還大，導致將領人人自危，拍宦官的馬屁，比把仗打好更重要。

羅智強接著表示，之前民進黨立委劉世芳要逼陸軍官校改校歌，陸官不從，劉世芳就凍結校慶預算；但陸官校務會議，還是以40比0的票數，堅持歷史，堅持校魂。

羅智強指出，現在民進黨乾脆效法明朝，修法改派文人當校長，到軍校監軍。未來民進黨可以直接派謝志偉之流當軍校校長，看誰還敢不聽話。明朝有宦官監軍，民進黨有東廠監軍，古今輝映，只是可憐了我們國軍。

網友回應表示，「國之將亡必有塔綠班。」、「歷史告訴我們，幾乎文官介入軍事的朝代都難逃提早滅亡的下場。」、「民進黨吃乾抹淨，四處安插親信，現在連軍校都要安插自己人，是為了監視軍人還是為了什麼？搞清楚，軍隊是要效忠中華民國，絕對不是效忠民主進步黨，這樣反民主反進步的政黨，根本沒有資格執政。」

PTT八卦板網友則紛紛酸說，「像謝志偉這種嗎。」、「丁允恭stand by。」、「軍校找外面的人進去帶，保防有的頭大了。」、「塔綠班黨政軍一把抓。」、「我的天呀，這種缺也要搶？」、「能想像9萬帆當校長嗎？」