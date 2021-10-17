由嘉義市政府主辦、阮劇團承辦的「110年度新住民及二代培力暨多元文化宣導計畫」成果展演《築夢趣》，今在嘉義文創園區新嘉義座上演。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義市政府主辦、阮劇團承辦的「110年度新住民及二代培力暨多元文化宣導計畫」成果展演《築夢趣》，今在嘉義文創園區新嘉義座上演，吸引80位觀眾到場。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義市政府主辦、阮劇團承辦的「110年度新住民及二代培力暨多元文化宣導計畫」成果展演《築夢趣》，今在嘉義文創園區新嘉義座上演。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義市政府主辦、阮劇團承辦的「110年度新住民及二代培力暨多元文化宣導計畫」成果展演《築夢趣》，今在嘉義文創園區新嘉義座上演，13位新住民、二代與參與培力民眾在台上又唱又跳，演出媲美專業演員，十分精彩。

學員邱淑鈴是印尼新二代，也是阮劇團儲備團員，去年從印尼回來，發現印尼的咖啡廳很美、很有規畫，讓他想開一家手工製作甜點店，她的夢想就成為劇中片段，讓大家一起體驗「肉桂捲」作法與美味。影像工作者龍慧儀來自澳門，因來台念書、工作、結婚而定居嘉義，表示透過課程，她發現戲劇沒有框框，與鏡頭中的世界大不相同，龍慧儀在《築夢趣》的演出，讓全場開懷大笑。

市府社會處表示，新住民及二代培力暨多元文化宣導計畫邁入第2年，除了籌辦異國文化系列講座、工作坊外，最主要的培力計畫網羅學員來自越南、印尼、中國、菲律賓、尼泊爾的新住民及新二代，另有一般市民加入，年齡層從15歲橫跨到61歲，大家一起分享精采的生命故事與夢想。

承辦的阮劇團指出，透過舞台劇形式，幫助新住民展現自信與魅力，也推動觀眾欣賞理解各國文化風景，去年以「沿流溯源」帶領參與者回顧、探索體內潛藏的文化脈絡，今年則從「夢想」出發，開啟對美好生活的想像。

阮劇團說，尤其這次演出融合歌舞、歌仔戲、自彈自唱、多國語言等元素，透過有趣的劇場活動，打造出精彩有趣的40分鐘戲劇演出，包括嘉義市長黃敏惠也特別前往，與80位觀眾一起為《築夢趣》喝采。