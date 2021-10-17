根據德國聯邦國防軍的新聞稿，德國軍隊每年都會舉行1次空飄氣球的相關訓練。以氣球發傳單的歷史悠久，冷戰時期尤為活躍，主要是向敵對佔領區心戰喊話。

防衛部落格(Defense Blog)報導，周六聯邦國防軍的一份新聞稿提到，他們會利用GPS等現代技術，使氦氣球空飄作業變得更為精準。

新聞稿說到，掌握現代氣象學與電腦輔助計算，他們可以清楚地算出空飄最佳理想點（Ballonauflaststellung - 氣球充氣位置），傳單飛行高度在800~5000公尺之間，具體取決於風速。

氦氣球載重約4公斤，可攜帶2000 多張傳單。氣球下方是一個計時器，它會在抵達目標區域上空觸發裝置，使傳單飄落。

近年來，韓國的脫北者民間活動人士，以氣球空飄傳單、收音機和少量食物運到北韓，希望引起北韓民眾的反思，但此舉引起金正恩的憤怒，他要求韓國政府必須取締，而韓國政府為避免爭議，限制民間人士再對北韓發送空飄氣球。

對台灣來說，空飄氣球也不陌生，國軍心戰大隊從澎湖、金門與馬祖，對福建浙江發送空飄氣球，有時以氦氣球，有時以1次性的熱氣球，裡頭放置傳單、收錄音機、米糧，還有餅乾泡麵巧克力等等，直到1990年才逐漸結束。