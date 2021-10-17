振興五倍券正式啟用，加碼的國旅券也已在12日抽出第一波中籤號碼，不過有網友反映，抽到國旅券後，打電話去國旅券官網列出的民宿詢問，沒想到業者竟消極答覆「不知道我們的機器可不可以刷」，另一家的答案更扯，讓他當場傻眼，直呼：「很想知道到底是政府的問題，還是民宿的問題？」

這名網友昨(16)日在《PTT》表示，前幾天抽到國旅券，因為想訂宜蘭的民宿，所以他就上國旅券網站看了宜蘭有配合國旅券的民宿，打電話去第一家問，結果業者回應「我們有申請國旅券，但目前不知道我們的機器可不可以刷國旅券，要到時候再看看」，讓他傻眼「會不會太消極了點？」

接著原PO又再打去另一家，不料得到的答案更扯，對方回應「我們沒有申請國旅券喔」，原PO詢問沒有申請國旅券，怎麼會被放在國旅券網站上？民宿則說：「政府只是把所有民宿放上去」，原PO不解這到底是政府的問題，還是民宿的問題？因此發文詢問大家，想問問看別的縣市有沒有這個現象。

原PO並指出，前幾天上國旅券網站看，宜蘭的民宿原本只列了約20家，結果16日再上去看，一下子變成500多家，不知道該怎麼查證，不過他打電話去問的那兩家民宿，都在原本就列出的20家之中。貼文一出也引起其他網友不滿，質疑難道又是人民的錯？是不是又要被說「不夠有錢才會計較那幾百塊的券」，也有人建議直接打電話問1988免付費專線諮詢。

對此觀光局則回應，國旅券合作業者無須刷卡設備，只需使用行動裝置掃描即可進行折抵，觀光局事前都有辦理業者教育訓練；至於合作店家皆採申請制，未申請的店家，觀光局並不會主動將其納入合作業者名單。