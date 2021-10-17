大陸女星迪麗熱巴來自新疆，異域風情美顏、玲瓏有致身材和不做作個性走紅，成為當地著名的人氣花旦。近日她在一場活動中身穿金色細肩魚尾禮服，不僅優雅又貴氣，S型的惹火曲線也襯托得一覽無遺。

迪麗熱巴14日以品牌大使身分出席知名酒類開幕儀式，從公開的形象照中，可以看到她留著慵懶的微捲短髮，身穿金色細肩帶魚尾長禮服，平口設計突顯天鵝頸、直角肩和性感鎖骨，以及小露雪白酥胸，貼身剪裁勾勒婀娜多姿的曲線，一抹紅唇女人味爆棚，同時襯出白皙的好膚質。

照片曝光後，大批網友幾乎都讚不絕口，紛紛留言稱讚：「一整個被美住了」、「是美人魚嗎」、「人間尤物出街了」、「寶貝好絕」等，一面倒狂誇這次的造型實在太漂亮，把迪麗熱巴的身材優勢修飾得恰到好處。

迪麗熱巴穿上魚尾禮服，讓網友大讚根本是人間美人魚。（圖／微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴因為非常愛吃，有「胖迪」的稱號，但她的身材一直都相當纖細，讓很多人好奇如何控制的，原來迪麗熱巴曾公開分享瘦身菜單，像是自製的「番茄黃瓜蛋三明治」，吃起來清爽少負擔，或是香蕉、西芹、蓮藕和冬菇等消水腫食物，加強排除身體多餘水分，讓腿部線條看起來更緊實、纖長。