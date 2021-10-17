刑事局統計，今年1至10月假冒公務機構詐騙手法，財損金額較去年同期有上升趨勢，另分析被害人年齡，60歲以上占全部被害人近7成，顯見年長者族群為是類詐騙手法高發族群，民眾應時常關心身邊年長者，尤其是長期獨居者。警方更指出，近期發現詐騙話術隨時事改變，由欠繳電話費或健保費，轉換成以冒填染疫表格申請理賠的理由進行詐騙，民眾應認清詐騙手法，避免掉入陷阱。

警方表示，南部1名年過7旬張姓婦人，日前在家中接獲自稱衛福部官員來電，宣稱婦人曾在台北仁愛醫院填寫染疫表格，要向保險業者申請理賠，婦人雖回說根本不曾做過這件事情，對方隨即說要幫婦人報案，將電話轉接到110，接續由自稱蔣警官的共犯，誆稱婦人在台新銀行西門分行有帳戶涉及洗錢案。

詐團假冒的警官要求加入婦人Line後，為取信婦人，便傳送一張地檢署傳票給婦人，表示案件已移由台北地檢署調查，就轉接電話給台北地檢署假檢察官，指示婦人去把所有名下的銀行帳戶都申辦網路銀行，婦人不疑有他皆依照假檢察官指示辦理，後續陸續將帳戶內的錢轉入詐騙集團提供的銀行帳號，直至驚覺被騙，遂至鄰近派出所報案，損失新台幣700多萬元。

刑事局近期除要求各縣市政府警局結合重陽節活動，針對年長者加強宣導猜猜我是誰、假冒公務機關、假投資及假交友投資等詐騙手法及預防之道，也邀請深受年長群族喜愛、有「那卡西天后」之稱的台語歌手張蓉蓉，針對假冒公務機關詐騙手法製拍防詐宣導影片，已在臉書「CIB局長室」粉絲專頁上架，歡迎民眾上網觀看或是分享給親朋好友，也可加入「165全民防騙」臉書粉絲專頁及165防騙宣導 Line官方帳號，就能第一時間接獲最新詐騙資訊，降低被詐騙風險。