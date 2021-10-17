富邦悍將楊彬。（富邦悍將提供）

富邦悍將與統一獅隊3連戰最終戰，7局打完雙方1比1平手，8局上富邦靠著范國宸三壘安打打破平手僵局，最終以3比1勝出，奪下2連勝，獅隊穿上「假面騎士」主題戰袍勝場仍未開張，目前吞下4連敗。

此役雙方都推出本土投手先發，獅隊由左投江辰晏掛帥，富邦則是楊彬先發，江辰晏首局就因高國麟陽春炮丟分，但他很快回穩，接下來5個半局都沒再讓富邦得分。獅隊則在5局下滿壘時靠著林安可保送擠回追平分，7局打完雙方1比1平手。

8局上獅隊換上第3任投手鄭鈞仁，2出局後高國麟安打上壘，范國宸敲出致勝三壘安打，打破平手僵局，張進德再補上1安，富邦單局攻下2分，最終就以2分差勝出。富邦李建勳中繼1局無失分，奪下本季第2勝。

獅隊周末舉辦「假面騎士主題日」，全隊穿上主題日球衣，但卻一勝難求，至今穿上這款主題日勝場仍未開張；而獅隊連2日遭富邦狙擊，下半季龍頭位置也讓今天休兵的中信兄弟「超車」，目前雙方沒有勝場差，但兄弟以些微勝率領先獅隊，獅隊落至第2。