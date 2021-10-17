在兩岸緊張關係、台海爆發戰爭可能性升高受到全球關注之際，做為歐洲經濟最發達的德國企業與媒體開始反思，德國的經濟發展愈來愈依賴中國的市場，電子通訊與汽車等製造業更加依賴台灣的晶片供應鏈，未來如果台海爆發戰爭，德國企業將受到重創。德媒認為，台海局勢緊張讓德企與全球其他國家一樣面臨極大的風險。

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》分析指出，疫情期間，德國經濟對中國市場的依賴度更為提高，德國企業既依賴中國市場，也依賴中國供應商，還依賴設在中國的生產基地。出口導向型的德國經濟由於來自中國的需求，相對平穩地度過了新冠危機。

但是快速復蘇也有代價，一些行業對中國市場依賴度進一步增加了，尤其是汽車產業。今年上半年，大眾、賓士、寶馬這3家德國車企的新車銷量的近40%都是在中國市場，而且這一比例還在繼續上升。如果供應鏈發生波動，或是大陸經濟發生危機，德國車企的財務報表立刻就會受到重大衝擊。

分析表示，從川普時期美中矛盾激化開始，德企擺脫日益嚴重的中國依賴症就成為了一個迫在眉睫的問題。德國必須如實承認：在可以預見的將來，不可能既擺脫對華依賴、又不嚴重損害德國本國的經濟繁榮。一旦德國損失了十幾億消費者的需求，完全無法通過增加對其他國家的出口來完全補償。而且如果沒有中國製造的上游產品，許多行業的德國本土生產線也將受到很大衝擊。

文章認為，對於大部分歐洲企業而言，暫時還沒必要在中美之間選邊站。歐洲企業現在還能在美中之間當中立的協力廠商，和兩邊做生意，但同時也要明白，這將是一個非常不穩定的狀態。

德媒《商報》則擔心，一旦台海發生戰事，高度依賴台灣晶片產業的歐洲企業將會受到重創，該報「台灣風險」為題發表評論指出，和全球其他國家一樣，歐洲企業也非常依賴台灣生產的最先進工藝晶片，而這種依賴在台海局勢緊張的背景下極其危險。

文章說，只要發生一次時間稍微長一點的停電，高度敏感的晶片產業就會受到嚴重影響。假如在新竹的台積電工廠附近爆炸了一枚炸彈，那麼整條產業鏈也同樣會被炸飛，甚至會波及到德國的汽車廠商。現在全球晶片需求前所未有地高漲，任何一點微小擾動都會導致嚴重的供貨緊張。

因此，文章分析稱，假如台灣晶片產業停擺，當然也會損害中國的利益。只要短短幾天，中國的電子產品廠商就得關門，幾百萬工人會失業。最近幾個月，相關企業的晶片庫存都非常少，而全球其他國家並沒有哪些企業能替代台灣晶片產業的地位。

文章指出，自信滿滿的民族主義者可曾因為這種問題而感到困擾？英國人前些年公投退出歐盟，也是違背經濟理性的。統一台灣是中共力推的歷史性專案，習近平恐怕會為此不惜犧牲經濟，就像俄羅斯總統普丁吞併克里米亞半島時那樣。

文章認為，為此歐盟必須力推晶片產業本土化，以降低因產業鏈過長而造成的脆弱性。時間已經非常緊迫，因為如果有一天台海真的爆發了衝突，當前的晶片供應緊張就得小巫見大巫。