紅襪今早以9：5痛擊太空人，美聯冠軍戰打成1：1，紅襪E.賀南德茲(Enrique Hernandez)延續季後賽火燙手感，4打數繳出2安打貢獻1分打點，包含4局的陽春炮，近5場敲出15支安打、5支全壘打，安打部份破聯盟紀錄，全壘打追平「老爹」歐提茲(David Ortiz)、沃克(Todd Walker)，締造隊史單季季後賽最多轟紀錄。

Most HR in single postseason Red Sox history:



2021 Kiké Hernández: 5 (7 games)

2013 David Ortiz: 5 (16 games)

2004 David Ortiz: 5 (14 games)

2003 Todd Walker: 5 (12 games) — Sarah Langs (@SlangsOnSports) October 16 2021

昨天首戰紅襪輸球，但他仍表現出色，5打數4安打貢獻2分打點跑回2分，轟出2發全壘打，創下4場比賽13安紀錄，破了松井秀喜2004年、去年光芒阿羅薩雷納(Randy Arozarena)創下的4場11安，締造大聯盟季後賽新高，沒想到今天他的棒子仍停不下來，而且又轟出全壘打。

近5場9支長打和34個壘打數也創隊史新猷，打破米勒(Kevin Millar)2004年所創的32個壘打數，壘打數就是一名球員靠自己打擊能力所佔有的壘數。(計算公式如下：壘打數＝一壘安打x1+二壘安打x2+三壘安打x3+全壘打x4)，表現只能用可怕來形容。而且他季後賽打擊率來到.500，攻擊指數也高達1.608。

整個季後賽除對光芒首戰4打數沒擊出安打，其他每場都有貢獻，對上洋基美聯外卡戰也有3打數1安打表現，對光芒第二戰6打數狂敲5安打貢獻3分打點跑回3分，包含1支全壘打，只能說紅襪能走到現在，他的貢獻實在太大，能淘汰攻擊火力強大的光芒已不簡單，現在他有機會再幫球隊力退太空人。

E.賀南德茲過去6季都在道奇，但本季被球隊放棄轉投紅襪，以2年1400萬美元合約加盟，例行賽508打數擊出127安打貢獻60打點，打擊率.250，狀況普通，但到了季後賽完全爆發，總計32打數敲出16支安打、5支全壘打，為球隊貢獻9分打點，接下來他若能維持手感，太空人真的皮要繃緊了。