林真豪全國運比賽畫面。(台中市政府提供)

110年全國運動會柔道比賽17日登場即傳出捷報，包括東奧選手「柔道男神」楊勇緯拿下男子組第一級金牌，斬獲二連霸；林真豪取得女子組第一級金牌，繼106年後再度封后奪金；楊俊霆獲得男子組第一級銀牌，與弟弟楊勇緯包下前二名成為佳話；另外男、女子第二級銀牌分別由台中市詹皓程、陳勁穎取下，男子組第三級銅牌由張嘉恩拿下；台中柔道單日累計奪得2金3銀1銅，成績亮眼！

運動局長李昱叡代表盧市長出席頒獎典禮，他指出，楊勇緯及林真豪在接受奧運洗禮後，比賽期間更沉穩，接連擊敗各方好手，最終奪下金牌，令人激賞！楊勇緯及林真豪在一周前才分別拿下全國大專校院運動會柔道男子組第一量級五連霸及女子組第一量級金牌，接續在全國運動會取得佳績，十分不易，11月兩人將遠征阿布達比參加世界柔道大獎賽，期盼兩位國手能發揮實力，爭取世界排名積分。

李昱叡指出，感謝台中市議會議長兼台中市體育總會理事長張清照，帶領所屬單項委員會長期推展單項運動和人才培育，此次代表隊教練林士玄、台體大校長許光麃、劉文等教練的持續栽培，才能締造選手優異表現。

市長盧秀燕上任以來，市府積極推動台中「酷運動、酷城市」，培育在地優秀人才，包括充實器材，支持選手培訓需求，營造優質訓練環境，也與台中市體育總會各單項委員會合作，舉辦全國性、全市性、社區型賽事，從基層逐步培養運動人才，提升台中運動水準。