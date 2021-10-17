民進黨立委黃國書遭爆學生時期曾是情治單位線民，黃國書為當時的行為向所有朋友道歉，並將退出民進黨及黨團運作，不再尋求連任；民進黨團總召柯建銘質疑，為何檔案沒有尊重當事人隱私而外漏，這有違立法意旨。促轉會對此重申不評論個案，並主張威權統治時及監控與被監控的真相應公開。前民進黨立委林濁水表示，總統把政治決斷方案交給促轉會，促轉會何德何能，結果促轉會流為掌握黑資料，並由自己放話以展權威，他不禁感慨，愈促轉，社會愈不和解、愈對立。

林濁水17日在臉書貼文表示，沒有價值立場，自然沒有解決方案，更無心理準備，為標榜進步，就冒然丟出艱難無比的轉型正義真相和解，大則不能解決社會的和解，小則不能解決黃國書的小報告。

林濁水接著表示，總統把政治決斷方案交給促轉會，促轉會何德何能去做總統不肯做、做不出的決斷，結果促轉會流為掌握黑資料，並由自己放話，以展權威和正義感的機制。愈促轉，社會愈不和解、愈對立。

林濁水指出，難道柯建銘要學漢光武帝劉秀把資料都燒了，讓那些睡不著的人都睡得著。燒那些？民進黨人士的？還是全部都燒？無論燒那一種，都形同完全否定促轉會的存在。