未來一周天氣出爐，中央氣象局表示，前半周白天氣溫回升，早晚稍涼，周五起另一波東北風報到，除了水氣增多，北部、東半部降雨機率升高，氣溫也將再度轉涼。氣象局提醒，接下來的氣溫、降雨將正式邁入東北風主宰的天氣型態，隨著東北風的強弱及冷熱交替，民眾要留意天氣變化。

未來一周，氣溫、降雨將正式邁入東北風主宰的天氣型態，東北部、北部又將感受涼秋之季。(圖/氣象局)

明天(18日)清晨東北風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，低溫只有20度左右，局部近山區平地氣溫會在低一些，中部地區低溫21度，南部地區低溫22、23度；北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；白天之後東北風減弱，氣溫稍回升，桃園以北、宜蘭高溫約25度，其他地區高溫約27至30度，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中午過後中部山區及南部地區有零星短暫雷陣雨。

定量降水預報。(圖/氣象局)

周二(19日)東北風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部山區及南部地區有零星短暫雷陣雨。周三、周四(20日、21日)基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

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周五(22日)起東北風增強，北部、東半部將率先感受到涼秋，水氣也會增多，其他地區也會同步降溫。周六、下周日(23日、24日)東北風影響，迎風面降雨的範圍增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。25日至27日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。