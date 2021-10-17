去年疫情高峰過後消費需求暴增但上游頻頻缺貨，使全球通膨拉警報，至今已有13國央行至少升息1次，其中包括新加坡、韓國、紐西蘭及多個開發中國家，但最具全球影響力的聯準會及歐洲央行至今還沒行動，令全球密切關注動向。

國際清算銀行追蹤的38家央行當中，有13家央行自疫情以來已升息至少1次。今年10月紐西蘭、波蘭及羅馬尼亞央行率先升息，吸引其他國家跟進，新加坡也在10月14日加入升息行列。

歐美央行多年來成功將通膨率維持在目標範圍內，目前仍有餘裕繼續觀望通膨走向。相較之下，拉丁美洲及其他開發中國家的糧食及能源價格飆漲速度驚人。當地央行擔心物價漲幅太大迫使政府調漲基本薪資，連帶使企業調漲商品價格而形成惡性循環，因此不得不率先採取行動。

UBS Research首席策略師波維亞（Bhanu Baweja）表示：「新興市場擔心通膨預期越來越高，因而轉向鷹派作風。」