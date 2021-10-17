民進黨台中立委黃國書坦承過去曾為政治偵防的線民，並宣布退出民進黨、退出新潮流、不再競選下一任立委。而我國駐日代表謝長廷指出，他本身過去也曾經被指控為線民，但應依資料和物證為主依據，如由當年加害者來指證，那真的很危險，轉型正義會變成很荒謬！

謝長廷今（17）日在臉書舉兩點為證：

1、李登輝前總統出版的日記及蔣經國多年祕書王家驊在蔣逝世30年紀念會上明確說：「民進黨建黨，蔣經國先生其實直到當天才知情」。

2、游錫堃院長在「衝破黨禁1986」這本書說：組黨前的建黨十人小組及組黨前一天的祕密會議，謝長廷都有參加，而且是黨名提案者，這裡面有任何人是線民，國民黨及蔣經國怎麼會不知道？

謝長廷指出，他曾經在一些訴訟傳訊這些調查局幹員長官出庭具結作證，他們都承認當時沒有掌握民進黨要組黨的日期，還因此被國安單位究責，「至於我是不是線民？」或曖昧說諮詢委員或人員，或推說不清楚，甚至說「立法委員誇大亂說的」，可見這些都是選舉期間抺黑，並企圖醜化當年組黨的價值以及建黨先進的勇氣和智慧而己。

而唯一證據說我曾擔任擔任調查局「廉政工作諮詢委員」，有領取研究或出席費云云，謝長廷強調，「廉政工作諮詢委員」的聘請是公開記者會的活動，擔任委員者記得還有林山田、蔡敦銘、張甘妹等教授，怎麼會是線民？

謝長廷呼籲，既然促轉會公佈那麼多資料，大家也可以好好去查閱，看有誰和他祕密聚會被紀錄？民進黨建黨在戒嚴時期，那時全國情治單位佈建30萬人，可以說是全國密佈，關係複雜，真真假假，接觸難免，有沒有做了對不起同志或台灣的事才是要查明的真相，這也是社會和解必要的轉型正義。