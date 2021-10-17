來台灣發展15年的法國男星吉雷米（一粒米），是作家、馬拉松跑者，曾登上節目《2分之一強》、《新聞挖挖哇》等，受到許多觀眾喜愛。近日他在臉書分享取得中華民國身分證的好消息，透露拿到的當下忍不住喜極而泣。

吉雷米15日發文表示，自己從2006年踏上台灣的土地，至今已過了15年，嚐過各種酸甜苦辣的日子，今天終於以「高專人才」順利取得中華民國身分證，他感動地說：「這真的很不容易，拿到的那一瞬間我真的偷哭了一下。」同時謝謝文化部推薦、內政部審核和茄萣（湖內）戶政事務所的協助，以及台灣妻小乖的全力支持和努力，才能順利的拿到熱騰騰的身分證。

除了稱小乖是「上天給我最好的禮物」，吉雷米也在文中感謝台灣人給予自己機會，讓他能夠在這塊美麗寶島生活，激動地喊話：「讓我們一起讓台灣發光發熱！」

同樣拿到中華民國身分證的男星吳鳳，在留言處祝賀吉雷米：「恭喜你my dear friend welcome to family」大批網友也紛紛獻上祝福：「恭喜，臺灣歡迎你」、「正港台灣人」、「以後不能叫你歪國人了！」、「台灣有一粒米真好」、「接下來是增產報國，多生幾個台灣人」等，瞬間收到大量祝福的吉雷米，不禁感性在留言區統一回應：「謝謝大家的祝賀，衷心感到家人般的關愛，因為留言太多，抱歉無法一一回覆，請見諒！我會繼續保持良善的心做對的，正面的事，大家一起讓台灣我們的家更美好，愛您們喔！」