首部在太空實景拍攝的俄羅斯電影《挑戰》，已完成了12天的外景，於是導演克林·謝彭科 (Klim Shipenko)、女演員尤利婭·佩雷西爾德 (Yulia Peresild)與輪替的俄羅斯太空人歐列格‧諾維斯基(Oleg Novitsky)3人在周日返回地球。他們的返回太空艙安全降落在哈薩克的草原上，接應的電影劇組也趁著多拍攝了一些額外的場景，可以做為電影結尾的一部分。

聯盟號太空船與國際太空站脫離，準備返航。(圖/NASA)

美聯社報導，導演謝彭科與女演員佩雷西爾德是在10 月 5 日搭乘俄羅斯聯盟號太空火箭-太空船前往國際太空站，成為第1個進入太空站的電影拍攝劇組，搶在湯姆克魯斯之前，拿下「第1個在太空拍攝電影」的紀錄。佩雷西爾德飾演的是外科醫生角色，因為太空站1名機組人員發生突發性心臟病，她必須緊急前往太空為病患手術。至於生病的太空人由誰來演，就直接由與他們一起返回地球的諾維斯基擔任這個角色。

返回地球的3名太空電影拍攝者，左起：女演員尤利婭·佩雷西爾德、職業太空人歐列格‧諾維斯基和導演克林·謝彭科。諾維斯基可說是兼職演出，他的角色是有心臓病的太空人。(圖/美聯社)

太空艙在著陸，地勤人員趕緊安排3把折椅給3位返回地球的太空人歇息，他們可以趁此時間適應重力與接受媒體訪問，然後他們被帶到醫療帳篷接受進一步檢查。

The Soyuz MS-18 spaceship has landed on the remote steppe of Kazakhstan bringing home Russian cosmonaut Oleg Novitskiy after 191 days in space.



Russian director Klim Shipenko & actress Yulia Peresild are back on Earth after a 12-day film shoot in orbit.https://t.co/lgz8BokYjP pic.twitter.com/hihiJtslD2 — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) October 17 2021

佩雷西爾德受訪時表示，她很高興完成了這趟不凡的工作，但也感到一絲惆悵。「我今天有點難過，本以為12天是頗長的一段時間，但當一切都結束時，我有種不想離開太空的感覺，畢竟這段體驗實在獨特。」

這部電影還有許多地球上的場景要拍攝，之後還要後制與剪輯，目前上映日期還不確定。