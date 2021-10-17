立委陳柏惟罷免案，將在下週六（23日）舉行投票，先前亦遭遇過罷免的無黨籍高雄市議員黃捷今表示，她相信陳柏惟在台中的情況比她在高雄要更艱難，因為陳柏惟和她當時一樣選擇了正面對決，最後很可能會演變成政黨對決和仇恨投票。她認為，這次勝負關鍵票就在中立立場民眾和年輕人會不會返鄉投票，她希望陳柏惟能堅持下去。

高雄市議員 黃捷。(圖/李俊毅 攝)

黃捷今（17日）受台中「好民文化行動協會」邀請主講「挺過罷免，看民主政治下的罷免」議題。她先是談及自己親身經歷被罷免的甘苦談，她說，自己的團隊和民進黨當時在罷免前做過很多次民調，地方上支持度有機會比不同意更多，所以最後才選擇正面對決。

高雄市議員 黃捷。(圖/李俊毅 攝)

黃捷坦言，罷免前最後一禮拜瘋狂掃街，呼籲大家一起投不同意票，自己直到最後一刻還是很緊張 ，甚至罷免投票當天她還蠻絕望的，因為當地里長前幾天都一直在動員，要大家出門投票，選擇正面對決是很弱勢的決定。

談及罷免投票率，她說，罷免投票的邏輯和一般選舉差非常多，以往選舉是大選或議員才有投票率，罷免是全國只有同時段選舉只有你（妳）的罷免 案，要投票更困難，投票意願會相當低，更何況說投不同意票，那是要非常愛妳或挺你的人才願意出門投票。接下來所有的罷免案是不是能複製她的模式，到所有選區都很難說 ，因為選民結構都不同。

台灣基進黨中彰投執委 劉品祐(左)、高雄市議員 黃捷(中)。(圖/李俊毅 攝)

至於為何她和陳柏惟都選擇正面對決打熱戰？黃捷認為，冷處理的結果就如同前市議員王浩宇，等於放棄讓支持者出來投票，對支持者本身並不公平。黃捷也坦言，熱戰有一個問題是，最後一定會變成政黨的對決，即便自己已經是無黨籍 ，最後還是變成藍綠對抗，中間選民變成很重要的關鍵票。

黃捷續指，投票是很直覺的事情，能不能讓更多選民支持你，平常民代本身工作就要經營好，很慶幸，自己在選區鳳山的支持度和好感度有大於綠營一點點，最後有挺過罷免。

對於罷免門檻是否太低？黃捷說，她希望台灣社會能好好思考罷免門檻的意義是什麼？選區若是複數選區，當選票數低，卻要25%的人罷免，對探討進步議題的人，是一種傷害，久而久之就沒有人要討論進步議題。

她認為，罷免方所提罷免理由很多都是無理的說法甚至是謠言，但中選會卻讓這些奇怪的主張成為罷免理由，而罷免本身就是信任投票，也是仇恨值投票，是政治行為，她建議罷免理由中選會應該要審核，否則最後會變相變成某些議題的公投。

黃捷並提到，罷免應該是修復民主制度，讓城市修復運作，而不是讓罷免制度變得越來越極端。她舉例，當時她被提起罷免後，有高雄人向他提了幾個國民黨議員名單，但是自己當時婉拒了，因為這樣會變成報復性的政治活動，這樣會對台灣社會會造成負面情緒波動。

最後，對於如何對抗罷免案，黃捷說，她覺得台中人情壓力、社區氛圍比高雄鳳山更強，的確會影響大家意願，大家可能要多打電話拜託親友出來投票。