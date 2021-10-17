民進黨立委黃國書坦承曾當過政治線民，並宣布退黨也不再尋求連任。對此，最早揭發此事的前民進黨祕書長羅文嘉表示，誰不在那個時代下呢？「被迫」可以當做下台階說詞，但切莫當做歷史事實。

羅文嘉日前在臉書表示，當年學運份子中，暗地裡支領佈建津貼，出賣組織與同志。而今繼續扛著在民進黨理念招牌，招搖撞騙，獲取權位。這一種學運份子，也難逃歷史審判，最好趕快自行了斷，以免身敗名裂。「我們這個世代的垃圾實在應該自行處理」。

羅文嘉此文一出，引發外界：「民進黨內到底『內鬼』是誰？」黃國書今天在臉書以「坦然面對過去 承擔政治責任」發文表示，「是的，我在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是30多年前戒嚴時期的一段塵封往事」。

羅文嘉今晚在臉書質疑，誰不在那個時代下呢？為什麼有人選擇挺身對抗強權，有人為強權辯護。有人堅持不受誘惑，有人成為黨國支薪佈建。

他說，按月支薪、按時回報、內容鉅細彌遺、詳實準確，時間持續不知多少年，此之謂被迫，可以當做下台階說詞，但切莫當做歷史事實。

羅文嘉指出，轉型正義不是黨派間的互吐口水，也不是派系或個人間的恩怨情仇。是在「事實真相、責任承擔、記取教訓」的歷史是非軸線上明確標示，不是和稀泥式的短線操作。「看遠一點吧！」