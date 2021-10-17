日本NHK電視台每年跨年夜播出《NHK紅白歌合戰》節目可觀賞眾星演出，而具有象徴性的男性演歌歌手們正一一告別紅白舞台。73歲的五木寬17日宣布，今年起不參加12月31日的《第72回NHK紅白歌合戰》，也終止了他自1971年首度登紅白舞台演唱〈橫濱・黃昏〉以來，連續50年登台演唱的輝煌紀錄。

五木寬的諸多歌曲皆膾炙人口，其中〈細雪〉一曲在台曾由余天翻唱為〈能不能留住你〉。五木寬演唱時右手的獨特律動是他的招牌動作、常被藝人模仿。對於《紅白》一事五木寬表示：「該結束的總是會結束，不可能永遠持續下去的。」對於能達成連續50年登上國民舞台偉業，他表示心中十分開心。

五木寬與85歲演歌大老北島三郎去年並列《紅白》歴代最多50次登場，而五木寬也保持節目「演唱歌曲數第一」紀錄，50次演出共演唱過41首歌曲。另外，歷屆歌手中演唱最末曲大壓軸最多次的是已故的美空雲雀，五木寬繼北島三郎之後同列第3。《紅白》的代表性歌手繼2013年的北島三郎、2015年的森進一紛紛「紅白畢業」，再隨著五木寬的告別宣言，《紅白》又將推動一次世代交替。