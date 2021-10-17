無垢舞蹈劇場位於新北市永和的辦公室，現場焦黑一片。（黃世麒攝）

無垢舞蹈劇場近日位於新北市永和的辦公室遭祝融，許多珍貴資料全毀，損失還在估算中，藝術總監林麗珍感嘆：「很多手稿、舞譜，這些手工繪製的草稿，很多都回不來了。」

無垢舞蹈劇場曾以《醮》、《花神祭》、《觀》等作品感動海內外觀眾，作品編創者為林麗珍，她是國家文藝獎得主，在2002年獲歐洲ARTE電視台評選為世界八大編舞家之一。

林麗珍編舞採慢工出細活，在舞作裡融入民間祭典和儀式，發展獨特的身體美學，展現對生命與土地的關懷，帶領舞者以緩慢而充滿耐力、定性的肢體表現，獲得國際讚譽。

走進無垢舞蹈劇場位於新北市永和的辦公室，現場焦黑一片，最末間天花板還燒出了大洞，僅能以塑膠片先擋住雨水，團長陳念舟表示，辦公室先是遭到祝融，隨後又因為救火而硬體軟體資料泡水。

在資料數位化的年代，陳念舟感嘆，或許有部分資料有數位化，或是備份到雲端，也幸好近期舞團受到台灣藝術大學展覽邀請，有部分資料有先取出來，但是有許多珍貴的手稿已經無法回來。

林麗珍表示，團隊在這兩年遇上疫情也沒放棄訓練和工作，明年也計畫要再重演經典作之一《觀》，為大環境祈福。但目前當務之急，是需要籌措重建經費，以及臨時辦公空間，讓團隊可以運作，作家李欣頻今天也特別到現場關切，望能號召協助後續重建。之後舞團也預計要啟動募資活動以及自由捐款。詳情可洽無垢舞蹈劇場張嘉琦02－89233888。

表演團隊連年遭火劫，從2008年雲門舞集，2019年優人神鼓，到2020的紙風車劇團，今年無垢舞蹈劇場又遇上火災，後續重建之路漫長，也令許多藝文愛好者不捨。