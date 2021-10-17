台中市民進黨立委黃國書17日凌晨在臉書發表聲明，強調學生時代捲入所謂「線民」事件，並宣布退出民進黨、不再尋求連任。副總統賴清德特致電給黃國書，慰問他勇於面對承擔；民進黨立院黨團總召也在臉書發文表示要慰留黃國書。黃國書表示，他只能回「心與大家常在」。

黃國書在臉書PO文說，他將退出民進黨團運作、退出民進黨，不再尋求連任。立院黨團總召柯建銘在臉書發文，表示不捨黃國書從政後優異表現，目前算是「政治自我更生人」，對此優秀同志，呼籲大家一起挽留，「不忍也不需三退」，希望黃國書抬頭挺胸留下來，一起努力捍衛台灣。

黃國書指出，今天不少政治上伙伴都有打電話關心他，包括副總統賴清德也打給他，肯定他勇於承擔過去，看到柯總召的文章也很感謝；他要感謝所有一起在立法院奮戰的伙伴，但目前他只能說「心與大家常在」。

面對未來將何去何從？黃國書強調，目前想說的臉書已回應，臉書貼文全部是他自己寫的，目前能夠回的就是「心與大家常在」，希望此事告一段落，不要傷到民進黨及任何人，他已清楚回應也已承擔此事就到此為止。

新系立法院副院長蔡其昌昨日說，台灣經歷過國民黨戒嚴及白色恐怖這是歷史悲劇，也因此必需推動轉型正義。面對過去黃國書選擇面對、認錯、反省，這種態度是對的，因為這就是轉型正義。蔡其昌肯定黃國書長期在擔任公職期間，對台灣教育文化的奉獻與努力，仍非常值得肯定。