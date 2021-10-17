老婦遭農機具壓住 臉部變形送醫不治 21:292021/10/17 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年近8旬婦人遭農用機具壓在車底下，救出時已臉部變形，無呼吸心跳，經緊急送往大林慈濟醫院急救，宣告不治。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣大林鎮中坑里芎蕉山今傍晚傳出一名年近8旬婦人遭農用機具壓在車底下，救出時已臉部變形，無呼吸心跳，經緊急送往大林慈濟醫院急救，宣告不治。 嘉義縣消防局下午5點50分獲報在大林鎮芎蕉山附近有一民眾遭俗稱農用搬運車壓住，派遣大美分隊前往處理，抵達現場發現是78歲蕭張老婦被壓住動彈不得，經與民眾合力將人拖救出來，但老婦已無生命跡象，事故原因由警方釐清中。 桃園7旬婦與外籍軍醫網戀 積蓄險被騙啜泣罵對方沒良心 打遊戲機台突「後仰倒地抽搐」 台南68歲男送醫不治 #老婦 #壓住 #農機 #變形 #大林鎮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 她跌一跤斷兩根骨頭 醫囑：鈣質補充要到這程度才夠骨本 06:232021/10/17 健康 女嬰送保姆家隔天雙眼滲血亡 網紅鳳梨：好友來電一直哭 17:432021/10/15 社會 3千萬運鈔車遭撞「起火瞬間」影片曝 員警緊急「救鈔」成功 17:012021/10/13 社會 南投老婦罹罕見「格林巴利症候群」癱瘓 換血漿保命 16:302021/10/13 健康 LINE跑出假姪子開口借錢 北市7旬老婦差點遭詐32萬元 20:412021/10/16 社會 英國會議員被刺身亡 5年內第2次 22:492021/10/15 國際 桃園男追債反被毆致死 檢方起訴涉案8男1女 12:192021/10/14 社會 女嬰遭保母摔亡 生母PO照「去當快樂天使」：把妳生回來 19:442021/10/16 社會 被鄰居嫌吵！婦人拿菜刀登門理論 反遭男住戶持水果刀刺死 18:102021/10/17 社會 疑人為縱火 鹽埕城中城大火12死32傷 警帶回4人調查 11:362021/10/14 社會 遭斗南鎮農民自救會告發介入農會選舉 陳吉仲這麼說 10:062021/10/14 生活 社會熱門新聞 虎豹潭事件爆出團25年「三不管」 大方體驗自然營創辦人背景曝光 - 社會 虎豹潭兄妹1死1失蹤 父拉樹枝生還悲訴：參加3年都沒事 - 社會 虎豹潭9歲女童奇蹟生還內幕曝光 冷靜吹哨子穿外套 - 社會 虎豹潭罹難者家屬夜色中招魂 女兒淚喊：爸爸回家了 - 社會 9歲女童生還滿臉驚恐 被大人抱進派出所求救畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。