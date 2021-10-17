嘉義縣大林鎮中坑里芎蕉山今傍晚傳出一名年近8旬婦人遭農用機具壓在車底下，救出時已臉部變形，無呼吸心跳，經緊急送往大林慈濟醫院急救，宣告不治。

嘉義縣消防局下午5點50分獲報在大林鎮芎蕉山附近有一民眾遭俗稱農用搬運車壓住，派遣大美分隊前往處理，抵達現場發現是78歲蕭張老婦被壓住動彈不得，經與民眾合力將人拖救出來，但老婦已無生命跡象，事故原因由警方釐清中。