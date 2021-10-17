48歲日本影后宮澤理惠出道30多年，除了演技精湛，以前未成年拍過全裸寫真也一度造成話題，當時瘋傳她是被迫上場拍寫真，最近她睽違17年接演電視劇，日前上節目宣傳時提到這段往事，就親自還原當年真相。

宮澤理惠11歲就以雜誌模特兒出身，隨後拍了廣告、電影，一舉拿下新人獎，變成日本最火紅的人氣美少女，沒想到在18歲時，她突然拍攝全裸寫真集《Santa Fe》，更是一脫成名，大賣155萬本，在日本造成轟動。可當時傳聞，宮澤理惠是拍攝時才得知拍全裸寫真，一時無法接受，卻被母親以「美麗的東西要在美麗的時刻留下」為由，說服她脫衣拍攝。

宮澤理惠親揭30年前拍全裸寫真的真相。（圖／資料照）

對於過去拍全裸寫真一事，宮澤理惠近日在節目中表示，年輕時自己對模特兒非常憧憬，並沒排斥拍裸照，反而覺得有美感，當年她收到邀約時一度苦惱，但也想著到時不喜歡不拍就好，便仍去拍攝，而最後出版的照片，其實自己也確認過，覺得漂亮才同意發行寫真，一番話算是澄清了自己被迫上場的謠言。

宮澤理惠演藝路經歷大起大落，情史也相當精彩，曾和相樸選手貴乃花經歷毀婚風波，一度因厭食症暴瘦，還到洛杉磯「療傷」，演藝事業一度停滯，2001年復出才開始奠定演技派地位，2009年則和企業家中津博之「奉女成婚」卻又婚變，而現在她和小6歲V6成員森田剛再婚3年了，對方也相當疼愛她與前夫所生的女兒，一家三口幸福和樂。