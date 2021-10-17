今年球季「神之子」田中將大離開待了7年的洋基，重回日本職棒懷抱，以9億日幣(約台幣2.16億元)年薪加盟樂天金鷲，不過他表現不如當年，本季至今只拿下4勝7敗，但日本媒體經過分析後替他做了一些解釋，認為他無法拿下更多勝利是因隊友打線不夠力導致，沒在2013年拿下24勝0敗時支援多。

田中將大本季在日職出戰21場僅拿下4勝7敗，143局投球被敲16轟，自責分率2.90，讓外界認為不符合身價，不過日本媒體《Full-Count》卻認為田中的身手和2013年史詩球季並沒有相差太多，其中奪三振率從22.3％降至19.7％，保送率3.9％到4.5％，被打擊率.218變.225，WHIP由0.94上升到1.01。

以上數據都沒落差太大，但每9局被全壘打數從0.25暴增至1.01，是最明顯退步的地方。另外田中本季21場裡繳出16場優質先發，其中有10場7局僅失2分，但在16場優質先發僅拿3勝，10場7局失2分比賽裡只有1勝，媒體直言這是隊友火力支援不夠，其實田中投球還是很有威力，從以上數據就足夠證明一切。

有趣的是在田中離開美國職棒洋基後，洋基的表現仍起伏不定，紐約媒體認為上季結束洋基放走田中是個大錯誤，覺得他的球威雖下降，但是位能用智慧投球的選手，而且還能幫助隊友成長，甚至能幫王牌投手寇爾(Gerrit Cole)分擔投球壓力，認為補進克魯伯(Corey Kluber)放走田中真的不應該。

沒想到日媒、美媒都紛紛跳出來幫他說話，這也打臉許多看衰他的球迷，很多球迷認為紐媒根本馬後炮，覺得就算留下他也會被打爆，畢竟回日本還繳出這種成績，但現在日媒卻解釋了田中本季表現不佳原因，也算間接認同紐媒說法，表示田中仍有站穩大聯盟實力，在日職表現也還是很出色。