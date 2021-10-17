富邦悍將與統一獅隊3連戰最終戰，富邦靠著范國宸制勝三壘安打，以3比1擊敗對手，奪下2連勝，總教練洪一中也直言范國宸那棒很關鍵，「因為平手局面到後半段，先得分對方壓力就會變大。」

富邦在首局靠著高國麟陽春炮先馳得點，但接下來都受到獅隊先發投手江辰晏壓制，直到第8局2出局後，從鄭鈞仁手中連續敲出3支安打打破平手僵局，洪總說：「其實我們一直以來對江辰晏就打得不是那麼理想。」

洪一中直言范國宸的那棒十分關鍵，尤其兩隊之前都有幾次得分機會沒有把握住，卻在8局2人出局無人在壘時能夠得分，「原本也想說那局就要結束了，沒想到蹦蹦蹦連續3支安打得2分，這真的很難說，不曉得怎麼解釋這狀況。」

范國宸今天單場4支2，先在4局敲安中止連續12打數無安打的小低潮，8局再補上致勝三壘打，成為球隊贏球關鍵，賽後他坦言自己近況確實不理想，打出安打後肩上壓力小了不少，「一年當中一定會有高低起伏，遇到低潮時還是希望能夠盡快找到調整方式，趕快調整回到好的狀況。」

而他的這支三壘安打正好是富邦隊史第600支安壘打，聽到又在紀錄上再添一筆，范國宸驚呼：「真的嗎？那很有意義。」他笑稱自己腳變快了，「畢竟之前我也打過聯盟史上首支場內滿貫全壘打。但今天第8局我只是想積極攻擊，很開心能把國麟送回來。」