31名家長、學生16日參加「自然體驗營」，於新北市雙溪區虎豹潭走梳子壩渡溪時，突遇溪水暴漲，多人被沖走，目前造成4死2失蹤。一名也被沖入水中的9歲女童，落水後抓住樹幹，還在危急之中冷靜穿上外套並吹哨子求救，幸運保住一命，同團家長也直呼：「真的有奇蹟」。
意外事件發生後，一名9歲王姓女童最初也在失聯名單，不過她竟然自行爬上岸幸運生還，派出所監視器畫面曝光，只見身穿藍色外套的她一臉驚恐，被同團其他大人抱著衝進派出所求救。
據一起參加體驗營的同團家長向東森新聞表示，王姓女童說，開始走（梳子壩）的時候水還沒那麼大，結果走到一半水突然沖上來；她落水後抓住樹幹，發現旁邊有一顆大石頭，但她力氣不夠爬不上去，改從背包拿出外套穿上，並拿出哨子吹，引起其他人注意。
「奇蹟真的有奇蹟」，這名家長直言，也不知道女童到底怎麼辦到的，但仔細想想，女童從小一就開始參加體驗營，也或許是因為上過課程，讓她在意外發生時能保持冷靜，知道該怎麼做，加上真的夠幸運，才保住一命。
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