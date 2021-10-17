美國海軍第七艦隊公共事務室官員證實，10月14日至15日期間，美國海軍杜威號驅逐艦（USS Dewey DDG-105）與加拿大皇家海軍溫尼伯號巡防艦(HMCS WinnipegFFH-338)一起通過台灣海峽。
路透社報導，自1949年中國內戰，以中國共產黨取得大陸控制權後，中華民國政府遷到台灣以後，兩岸就形成奇特的對峙局面，中國大陸聲稱台灣是自己的領土，但台北政權不做此想，在過去一年或更長時間，大陸多次向台灣防空識別區（ADIZ）執行空軍任務，引起了台北方面的憤怒。
美國希望兩岸保持目前的狀態，不希望發生更大的衝突。美國軍方表示，「杜威號和溫尼伯號通過台灣海峽，表明美國持續維繫印度太平洋地區盟友的安全承諾。」
美國海軍艦艇大約每個月都會經過台灣海峽，這也激怒了北京，北京指責華盛頓煽動地區緊張局勢。同時，美國的防衛盟友偶爾也會派軍艦通過海峽，包括上個月英國軍艦，展示美國的軍事動員能力。
雖然台海緊張局勢升級，但目前還沒有發生開火，中國大陸的飛機活動集中在防空識別區的西南部，並沒有進入台灣的領空。
中華民國國防部表示，在星期日，又有3架中共空軍的軍機，兩架殲16和1架反潛機再次飛入ADIZ。
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