美國海軍第七艦隊公共事務室官員證實，10月14日至15日期間，美國海軍杜威號驅逐艦（USS Dewey DDG-105）與加拿大皇家海軍溫尼伯號巡防艦(HMCS WinnipegFFH-338)一起通過台灣海峽。

加拿大皇家海軍溫尼伯號巡防艦。(圖/加拿大皇家海軍)

路透社報導，自1949年中國內戰，以中國共產黨取得大陸控制權後，中華民國政府遷到台灣以後，兩岸就形成奇特的對峙局面，中國大陸聲稱台灣是自己的領土，但台北政權不做此想，在過去一年或更長時間，大陸多次向台灣防空識別區（ADIZ）執行空軍任務，引起了台北方面的憤怒。

私人遙測衛星拍攝到通過台灣海峽的杜威號與溫尼伯號。(圖/SCS Probing Initiative)

美國希望兩岸保持目前的狀態，不希望發生更大的衝突。美國軍方表示，「杜威號和溫尼伯號通過台灣海峽，表明美國持續維繫印度太平洋地區盟友的安全承諾。」

Breaking: 🇺🇸USN destroyer and suspected 🇨🇦RCN HMCS Winnipeg seem to conduct joint Taiwan Strait transit Oct 15.

HMCS Winnipeg who once transited the Taiwan Strait in 2020 has been actively operating in the East and South China Seas lately.

Image via @sentinel_hub. pic.twitter.com/qys7wb2wSO — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) October 15 2021

美國海軍艦艇大約每個月都會經過台灣海峽，這也激怒了北京，北京指責華盛頓煽動地區緊張局勢。同時，美國的防衛盟友偶爾也會派軍艦通過海峽，包括上個月英國軍艦，展示美國的軍事動員能力。

雖然台海緊張局勢升級，但目前還沒有發生開火，中國大陸的飛機活動集中在防空識別區的西南部，並沒有進入台灣的領空。

中華民國國防部表示，在星期日，又有3架中共空軍的軍機，兩架殲16和1架反潛機再次飛入ADIZ。