美國時事新聞雜誌《外交家》14日報導，自2015年開跑以來，印尼與中國大陸的「一帶一路倡議」項目一再出現延宕與成本超支。印尼總統佐科威日前宣布，將動用國家資金投入雅加達至萬隆的高速鐵路建設項目，以解決建設拖延與財務黑洞；然而，此舉卻推翻了2014年禁止使用計畫中國家資金的法令限制。

2015年9月，佐科崴政府捨棄日本方案，選擇與「印尼中國高鐵公司」（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）簽署雅加達─萬隆高鐵計畫。

誠如《日經亞洲》所分析，印尼選擇大陸方案的主要原因，在於陸方無需印尼政府提出財政援助或擔保。然而，截至2021年8月為止，該項目雖已完成78%的進度，工程卻一再延宕與成本超支，使其最初優勢已然喪失。

印尼政府一開始估計長達145公里的高鐵線，建設成本為55億美元，預計2018年竣工；但根據印度尼西亞鐵路公司(KAI)表示，該項目估計成本已增至79億美元。

雖然仍不清楚印尼最終得支付多少錢；但先前報告指出，佐科威政府計畫於2022年出資2.875億美元，來支付該項目超支的成本。但這建立在KCIC吸收額外的超支，印尼就可以間接承擔額外責任。

西方分析將將此描述為北京對南方國家「債務陷阱」的最新案例；但文中認為，工程延宕早可預知，特別是一開始就能避開計畫不周等問題。KAI官員日前表示，成本超資來自於原料與機械因素，加上印尼官僚化的政治體系，使得土地徵用過程複雜化並延遲進度。最後，新冠肺炎大流行更進一步的阻礙該計畫完成。

佐科威發言人恩加巴林(Ali Mochtar Ngabalin)在接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時堅稱，將國家預算用在國家戰略項目，好讓其如期完成這完全沒有問題。但經濟學家與反對派抨擊，這種作法會將印尼的稅金吸乾。

《雅加達郵報》表示，佐科威在10月底於羅馬召開的20國集團峰會，將親自向習近平提出此一問題。報導強調，「為了雙邊關係與北京的全球信譽，有必要向習提出呼籲。雖然高鐵項目大到不能倒，但繼續下去的成本也太高」。

此外，此舉也讓外界質疑佐科威政府邀請大陸企業，參與鐵路向東延伸至印尼第二大城泗水的計畫。早在2019年，印尼政府已委任日本企業，建設泗水線的項目。

不過，佐科威在2020年表示，出於經濟考量，希望北京能成為該項目的合作夥伴。印尼海洋事務統籌部長盧胡特(Luhut Pandjaitan)指出「我們希望雅加達─萬隆高鐵，能夠延長為雅加達─萬隆─泗水高鐵」。

儘管泗水線的未來仍不確定，但作者認為雅加達萬隆鐵路的糾紛不太可能對大陸與印尼的關係，產生長期的影響。儘管雙方在納土納群島相鄰的南海存著爭議與緊張，但兩國經濟具相當互補性，一帶一路與印尼基礎建設現代化吻合性相當高。

報導研判，儘管雅加達─萬隆計畫很難完成；但高鐵計劃本身對大陸與印尼政府都存在著政治重要性，更是先進國家的象徵，加上佐科威與習近平密切的私人關係，印尼最終可能會支付比原本價格高出許多的費用，來解決此一問題。