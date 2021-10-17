手機裡的秘密常常成為夫妻、情侶之間爭吵的導火線，一名女網友表示，無意間發現老公和別的女人共用同一個手機帳號，一問之下才知道，這個狀況竟然已經維持了10年，而且那個女人可以看到她老公手機裡的一切資料，讓她當場氣炸，而老公則堅稱和對方只是普通朋友，共用帳號的原因更讓她崩潰。

原PO昨(16)日在《PTT》表示，5、6天前偶然發現一個女人和她老公共用同一個蘋果手機的帳號，她發現後就把那女人的手機裝置從老公的帳號裡移除，結果最近1、2天，那女人打電話給她老公索取Apple ID的密碼，因此老公又給了她密碼，並讓她重新登入。

原PO指出，從共用帳號、移除ID再重新加回，老公都沒有讓她知道，是她後來自己發現的，得知後她氣不過詢問老公，老公卻一派輕鬆的表示，那女的只是普通朋友，10年都與他共用一個手機帳號，而且老公的iCloud設定全開，等同於那女人可以看到她老公手機裡包括照片、影片、電話簿聯絡人、郵件、備忘錄…等等的一切即時資料，更令她氣憤的是，該女在蘋果商店裡擅自購買的任何App，完全都由她老公付錢。

原PO納悶為何這10年來，該女都不會想去申請一個屬於她自己的帳號，為了這件事，他們夫妻倆還吵了一架，結果老公竟然說，是因為該女跟他說不會申請蘋果的新帳號，讓她聽了覺得不可思議，一個換了4支蘋果手機的35歲女人，怎麼可能不會申請自己的帳號？

原PO說，老公覺得跟那個女生共用一個手機帳號沒什麼，還質疑是她的觀念有問題、小題大作亂發脾氣。原PO無奈表示，老公竟然願意和一個普通朋友共用這麼隱私的手機資料，卻不願意與身為老婆的我她共用，讓她很難過，因此想詢問大家，可以相信老公和該女之間的關係絕對單純嗎？

網友則紛紛回應「我是不相信啦」、「不相信啊！都不會跟老婆共用了，跟普通朋友共用？」、「太扯」、「你應該問，我該欺騙自己嗎」、「不相信…但是一個願打、一個願挨，妳覺得呢？」、「如果是普通朋友，為何你不認識？」、「當然不信」。

不少網友都覺得不可思議，並提醒搞不好哪天信用卡也被盜刷，還是帳戶的錢被盜領，不要到時才覺得意外，建議原PO乾脆幫老公申請另一個手機帳號，原帳號只好送給那個女人，還比較省事。