28歲女星鄭家純（雞排妹）言詞犀利、作風大膽，一舉一動都被外界關注，剛直播「屠龍」結束沒多久，她無預警宣布「懷孕初期」，同時放一張深V遮肚辣照，第一時間把大批網友嚇一跳。

雞排妹今（17日）晚間忽然在臉書粉專發文大爆近況為「懷孕初期」，並上傳一張身穿黑色細肩帶深V、手臂遮住肚子的照片，讓許多網友以為「有了」，紛紛在留言區狂刷一片恭喜，接著雞排妹公布事情真相，原來是為新事業拍攝宣傳照，透露：「應該半年後新事業寶寶能和大家見面。」

不過還是有眾多男粉絲沒把文看清楚，繼續留言祝賀雞排妹，雞排妹只好趕緊安撫：「不要擔心，剛看完俗女第二季+安眠書店第三季的我，被嚇到排卵可能有問題。」也在IG限時動態吐露看了這兩部影集後，開始重新審視自己，是否真心想結婚生子，以及有沒有持續受到原生家庭的影響，間接否認有喜。

事實上，雞排妹曾表示想要27歲結婚、28歲生小孩，不過緣份似乎還沒到，她今年7月無預警自爆「本來以為今年會結婚，現在這個規劃取消」，由於去年上節目時她有說到自己單身未婚，沒想到9個月後卻計畫結婚，使粉絲超好奇雞排妹的感情狀態。