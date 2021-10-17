對於民進黨中評會列7大罪狀，開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍一事，國民黨台北市議員徐巧芯17日在《董事長開講》網路直播中幫吳子嘉一一駁斥「7大罪狀」，並認為真正關鍵是吳子嘉披露疫苗的事情。

徐巧芯指出，吳子嘉當時分析民進黨幫蔡英文競選的策略、蔡英文被競選對手打回庶民以及預測蔡英文得票不佳等3件事情，其實是在幫蔡英文選前催票。

另外，關於吳子嘉和陳菊之間的糾紛，徐巧芯認為這是兩人之間的問題，罷捷議題則是一般評論。至於517大停電是民生議題，民進黨人士也有人認為應該檢討，列為開除黨籍理由有問題。

最後，和羅智強、張亞中、趙少康開記者會一事，徐巧芯認為這最好笑，因為吳子嘉之前才剛批評張亞中、趙少康。

徐巧芯推測，真正開除吳子嘉黨籍的關鍵，應該是吳子嘉踢爆疫苗的事情，引起綠營不滿，但卻不敢寫為開除的理由，因此另外列7大罪狀，其中3宗罪狀其實是在幫蔡英文，民進黨中評會的素質真的有問題。

吳子嘉認為，列了7宗罪代表焦慮，因為有一個任務，要快一點把他開除，照理講要準備妥當，但太緊張，搞到場面難看，變成全台灣大笑話。

吳子嘉強調，他如果留在黨內，有黨紀約束，講話還有顧慮。譬如他到現在都還沒有踢爆誰介入疫苗採購，因為有江湖道義，也不會去擋人財路。