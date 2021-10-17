晚間9點半檢方依涉過失致死罪嫌，喻令蘇女（紅衣）20萬元交保、限制居住。（陳彩玲攝）

虎豹潭4死2失蹤，蘇姓領隊20萬元交保。(中時資料照 王揚傑攝)

蘇姓領隊（中）約下午1點，從瑞芳警分局太平派出所送往偵查隊應訊。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市雙溪區虎豹潭昨發生溺水意外，釀4人死亡、2人失聯。檢警今傳喚「大方體驗自然營」3名股東到案說明，僅有蘇姓領隊移送地檢署複訊，晚間9點半檢方依涉過失致死罪嫌，喻令蘇女20萬元交保、限制居住。蘇在等待交保過程中，情緒崩潰哭倒在友人身上。

據了解，「大方體驗自然」有4名股東，包括張姓負責人、涂姓創辦人、蘇姓領隊、吳姓股東。前三者今天已在瑞芳分局偵詢完畢，其中僅有蘇姓領導移往基隆地檢署複訊，至於吳姓股東因人在台南，警方已另約時間製作筆錄。

約莫晚上6點，警方將蘇姓領隊從瑞芳分局移至基隆地檢署，直到晚上8點40分召開偵查庭，複訊約50分鐘後，檢方依涉過失致死罪嫌，喻令20萬元交保、限制居住；張男和涂女則於8點50分應訊完畢，經請示基隆地檢署檢察官後，2人已請回。

蘇女開完偵查庭後，與律師、友人一同步行至1樓交誼廳，等候交保，情緒一度崩潰，痛哭倒在友人身上。針對媒體提問，她則不發一語上車離開。

基隆地檢署表示，意外發生第一時間立即成立專案小組，已確認4人死亡，且送往基隆市殯儀館，目前有2組人馬在殯儀館進行相驗，釐清死亡原因。