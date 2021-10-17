NBA賽季即將開打，各隊熱身賽告一段落，其中勇士拿下5連勝，主將柯瑞(Stephen Curry)表現也非常亮眼，而據統計他們在這五場比賽總計投了266顆三分球，平均每場53.2記，領先第2名爵士45.8記之多，確實這幾年的NBA慢慢走向快速投外線的球風，不過勇士繳出這樣的數據還是相當令人吃驚。

另外據統計，上個賽季全聯盟最愛投三分的球隊正好也是爵士，他們平均每場也只有出手43記而已，而勇士拿下73勝那年擁有「浪花兄弟」坐鎮，球風也是偏向外圍攻擊，但整季平均每場也只砍31.6記三分球，由此就能看出勇士在這五場熱身賽投到多誇張，當然這只是季前熱身賽，還未能判定他們是否會繼續維持。

而說到勇士三分球，肯定不能忘記柯瑞，畢竟全隊的外線攻勢幾乎圍繞著他在運作，他在這五場比賽裡出賽四場，狂投了42記三分球，總共進了17記，平均每場有10.5次出手，命中4.25顆，平均命中率高達48%，非常有效率，絕非浪投，尤其在16日對拓荒者轟下41分，其中三分14中7，光靠外線就飆了21分之多。

另外勇士結束熱身賽也開始調整最後陣容，他們釋出布雷德利(Avery Bradley)、小裴頓(Gary Payton II)、穆德(Mychal Mulder)和喬丹貝爾(Jordan Bell)，但隨隊記者史萊特(Anthony Slater)表示小裴頓很有機會回歸，另外開季大將克雷湯普森(Klay Thompson)也將復出，但還沒有一定時間表，不過這足以讓勇士球迷期待。

勇士陣中有柯瑞、克雷湯普森、畢耶利察(Nemanja Bjelica)、切奧薩(Chris Chiozza)、卓雷蒙格林(Draymond Green)、伊戈達拉(Andre Iguodala)、庫敏加(Jonathan Kuminga)、達米恩李(Damion Lee)、魯尼(Kevon Looney)、穆迪(Moses Moody)、普爾(Jordan Poole)、波特(Otto Porter Jr.)、懷斯曼(James Wiseman)、威金斯(Andrew Wiggins)、安德森(Juan Toscano-Anderson)。