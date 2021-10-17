男性下體的彎曲可分為先天及後天性，雖然偏左或偏右情況很常見，不過泌尿科醫師表示，後天最常見的恐有「佩羅尼氏症」，通常與吸菸有關，若彎曲超過30度就要特別注意，可能導致性行為困難，甚至容易陰莖骨折。

北醫泌尿科醫師顧芳瑜在粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》解釋，「佩羅尼氏症」即不明原因造成陰莖白膜發炎，導致白膜上的硬斑把GG拉歪，推測與吸菸有關。

GG彎曲可依角度辨別輕重緩急，通常有向上、向下、偏左、偏右，彎曲角度30度內屬輕度、30～60度屬中度、60度以上屬重度；折彎的位置也不盡相同，可分為根部、中段與末端。顧芳瑜提醒，測量GG彎曲弧度，請務必在勃起狀態下測量。

顧芳瑜說，當GG彎曲超過30度以上，即建議手術改善，尤其當影響到正常性行為時，請盡速就醫，若對彎曲程度有疑慮時，可找醫生測量最準，或是門診時附上勃起照交由醫師判斷。

※中時新聞網提醒您：吸菸有害健康