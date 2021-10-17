富邦悍將17日以3比1擊敗統一獅，奪下2連勝，先發投手楊彬主投5局雖投出6次保送但僅失掉1分，最終無關勝敗，整體內容不俗也讓總教練洪一中誇讚很有大將之風。

楊彬今天迎來第3次先發，前3局沒被敲出任何安打，直到第4局才被林安可敲二壘安打，「無安打」才破功，5局1出局後被黃恩賜敲內野安打，再靠游擊手傳球失誤讓他攻佔得點圈，之後連續保送2個保送形成滿壘。

楊彬表示，第5局的前2個保送並非因失誤影響，是自己不想丟分導致投得太偏，至於滿壘時保送林安可掉了1分，則是不想讓林安可打，「他的掌握率滿好的，如果不小心被他打到可能掉2、3分，因為前一個打席已經投得滿低的，還是被他打到。」最後那局滿壘危機僅失1分，他笑說：「確實滿賺的。」

洪總也誇讚楊彬的表現有大將之風，「除了那局控球不穩外，表現也很有氣勢，之後也還會有先發機會，因為我們會看他控球內容，也是有滿多讓對方揮空，代表他的球是有威力的。」

楊彬表示，若接下來有機會站穩先發輪值，期許自己能夠每場比賽都維持平穩，狀態不要起伏太大，「這3場比賽下來自己也越來越知道該怎麼投，從比賽中吸取經驗。」聽到洪總的誇讚，楊彬認為還有很多地方需要加強，「今天其實狀況不是很好，控球有點落差，太想丟進去反而丟不進去，今天保送也偏多導致用球數增加，這部分要再調整，局數才能拉長。」