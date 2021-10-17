女星夏宇禾臉蛋姣好、身材前凸後翹，因演出《實習醫師鬥格》獲封最美女醫，後來在《多情城市》首次挑戰反派，演技獲得不少好評。近日她在社群平台上傳跟閨密賴慧如、蔡允潔的出遊照，竟只用枕頭遮重要部位，讓網友狂吃冰淇淋。

夏宇禾今（17日）在臉書透露：「女孩兒的旅行，嘰嘰喳喳吵個不停，天南地北無所不談，開懷大笑從不間斷。」為了紀錄青春，她和同為女星的賴慧如、蔡允潔豁出去拍大尺度辣照，三個人身上似乎一絲不掛，僅用白色枕頭遮三點，隱約露出事業線和北半球，以及修長白皙的美腿。

當賴慧如微微轉側身，確定沒有穿內衣，渾圓測乳當場外洩，下半身也只有一件小褲，眾多男網友看到血脈賁張，忍不住留言大呼：「這畫面限制集，太惹了吧」、「此時此刻，我恨透枕頭」、「好性感」、「上半身沒穿喔 好辣」、「青春的肉體」、「流鼻血了」，蔡允潔也留言對夏宇禾告白：「最瘋狂的那種，愛你啦！」

事實上，這已經不是夏宇禾第一次解放胴體，去年7月她與兩名閨蜜一起輕旅行，同樣在飯店裡上空拍照，以背影入鏡，雀躍地拿著內衣揮舞，寫道：「就這樣脫了吧，把所有的不開心全部從身上脫下，從今以後 還是每天開心的笑著，開心的體驗接下來的人生，一起難過、一起悲傷、一起歡笑，一起分擔，因為有妳們。」

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