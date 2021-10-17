8月29日，美國無人機犯了大錯，誤炸了喀布爾機場旁的一戶平民，造成包括 7 名兒童在內的10 名阿富汗平民無辜慘死。美國政府現在試圖補救，為罹難者家人提供賠款款，如有意願，也可協助他們遷居美國。

軍事網(Military.com)報導，據《紐約時報》報導，五角大廈在周五晚上的聲明中表示，他們將支付家屬賠款，但沒有說明提供了多少。聲明還表示，如果倖存的家庭成員有意願，美國政府也會設想讓他們遷居來美國。

五角大廈新聞秘書約翰·柯比(John F. Kirby )表示，上述的提議是美方代表與協助受難者澤馬里·艾哈邁迪(Zemari Ahmadi)的援助組織會面時提出的，艾哈邁迪被五角大廈錯誤地認為是 ISIS-K的成員，結果他的汽車被無人機以飛彈轟炸。

美國軍方誤認艾哈邁迪是ISIS-K 武裝分子，以為他的汽車裡裝滿了炸藥箱，但實際上那只是貯水容器。