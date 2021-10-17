台中市二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票，進入最後的超級星期天，雙方陣營拚場衝票。陳柏惟連續5天「苦行」，稱腳有點痛，會修正走路行程，不完全用走的，進入村莊時才會開始步行。也是台中人的資深媒體人黃暐瀚表示，有一個陳柏惟後援會開直播在討論要去吃什麼東西，他不禁想問，這是後援會、還是「扯後腿會」。

黃暐瀚17日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟說，若他被罷免，要怎麼教小孩？不過，還是請陳柏惟先把買疫苗的事情，跟大家講清楚，你明明有在6月18日投下反對買4千萬劑國際疫苗；至於他在立法院表現好不好，仇恨值是關鍵，他在立法院的問政表現可受公評。黃暐瀚透露，有一個陳柏惟後援會開直播在討論要去吃什麼東西，他不禁想問，這是後援會、還是「扯後腿會」。

黃暐瀚接著表示，任何沒有運動習慣的人，一天走10個小時，一邊走一邊揮手，還要跟大家聊聊天，走10公里真的是小事，甚至愈走精神愈好，還有排毒效果。陳柏惟示弱，說走得很痛，還倒在地上；黃暐瀚懷疑，一天走10公里會有什麼問題嗎？難道走路會走成這個樣子嗎？黃暐瀚也認為，現在高雄發生大火悲劇，以致讓焦點有轉移。