東京奧運拳擊女將林郁婷的陪練員李承威，在全運會站上擂台當主角。（全運會提供）

2021年全國運動會拳擊項目17日於鶯歌工商開戰，東京奧運女將黃筱雯、陳念琴、吳詩儀都展現出色技巧，以裁定方式贏得比賽；東奧女將林郁婷的陪練員李承威，參加全運男子組賽事，也順利勝場開胡。

東奧銅牌黃筱雯，在全運代表台北市出賽，這是她東奧後的首站比賽，首戰迎戰彰化縣鄭伊均，擁有多場國際大賽經驗的黃筱雯，展現出更加沉穩、成熟的技巧，首回合雙方互相試探、較無近身攻擊，黃筱雯幾次把握攻擊機會擊中對手，獲得5比0領先。

第2回合黃筱雯多次主動進攻，發揮身高優勢完全壓制對手，再度拿到5比0優勢，第3回合最後40秒，鄭伊均不敵黃筱雯猛烈攻勢，體力消耗迅速，最終裁判裁定，由黃筱雯勝出。18日第2戰，黃筱雯將面對本屆全運會地主新北市選手尤惠恩。

男子組賽事，新北市選手李承威，不僅是鶯歌工商畢業校友，也是女子拳擊54公斤級世界第1林郁婷的陪練員，面對花蓮縣強敵黃政凱，李承威三回合分別取得4比1、5比0、5比0優勢，一舉力退對手。

李承威賽後表示，很開心這次能成為擂台上的主角。擔任陪練員時，只能在一旁觀賽，有時在陪練結束後，還必須自己清理傷口、消化情緒。不過他也說，擔任陪練員期間，自己學到更多技巧，在不斷提升身體素質及練習強度下，期盼也能在拳擊領域，開闢屬於自己的一條路。