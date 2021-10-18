Marz23攜手媽媽陳慧娥走上伸展台，以黑色西裝、套裝展現酷帥時尚魅力。（鄧博仁攝）

私下鮮少著父子裝的黃宣、黃宣爸，昨(17)日為台灣設計師品牌JENN LEE，身穿白色打底加入些許紅色印花的同款西裝，於新生高架橋下滑板場走秀，「我爸跟我一樣都是比較愛現、三八一點，這個算是有遺傳到拉。」並且透露爸爸年輕起就懷抱模特夢，終於圓夢的黃宣爸表示「我們都是比較隨機應變（的類型），沒有特別練、（就像）平常走路自然一點，但今天人多有比較緊張一點。」讓黃宣吐槽原來爸爸平常走路就像在走秀。

Marz23攜手媽媽陳慧娥走上伸展台，以黑色西裝、套裝展現酷帥時尚魅力。（鄧博仁攝）

而在Tik Tok不吝於展示好感情的阿夜Marz 23和媽媽陳慧娥，也一同參與此次的時尚活動，兩人以藝術家合作印花款西裝、黑白相襯套裝搭配品牌經典貝雷帽走上滑板場的斜板展示本季新裝，首次與兒子一同走秀的陳慧娥於後台一度激動得哭出來，「我已經60歲了，何德何能可以和兒子一起走秀，真的太美妙了。」身為歌手的她也支持兒女於演藝圈闖蕩，有機會也希望有機會能夠一起登台演戲、演出，但卻被兒子阿夜Marz 23拒絕「目前先沒有(音樂合作)，因為歌路很不一樣，沒關係。」

設計師Jenn、老公Dennis，與6個月大的寶貝費維共同演繹本季服裝。（臺北時裝週提供）

呂士軒以印花T搭配設計感牛仔褲出席JENN LEE春夏時裝發表。（鄧博仁攝）

鬼鬼以時尚雙馬尾搭配橘黃色系搭配出席JENN LEE春夏時裝發表。（鄧博仁攝）

本季JENN LEE以家人之愛為題，除邀請Marz 23、黃宣攜手家人上台演譯，設計師李維錚也與另一半，帶著小孩走上伸展台，直說「今天這場秀，其實我最擔心他（小孩）哭鬧，幸好他表現得很冷靜。」秀上也特邀饒舌歌手呂士軒、鬼鬼等人一同觀秀，星光熠熠。本季品牌與堅持綠色生產的拉鍊品牌KCC墾青工業，共同打造獨家「金屬愛心鈕扣拉鏈」，並以KCC董事長創作的拉鍊、鈕扣結合的全新拉鍊形式運用於服裝中，在剪裁上則以流動感的尖形輪廓作為設計主軸。