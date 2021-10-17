新北市雙溪虎豹潭16日溪水暴漲，造成6名家長、學童被沖走，目前已找到2名大人、2名小孩遺體，還有2名女學生下落不明。其中仍失蹤的15歲的陳姓女學生，與爸媽、弟弟一起參加這次活動，父女雙雙落水，父親陳男遺體已於17日上午尋獲。據悉，落水瞬間陳男緊抱女兒，被尋獲時頭部還在流血；而妻子接獲丈夫噩耗時，正在派出所做筆錄，當場情緒崩潰癱軟。

新北市雙溪區虎豹潭16日發生6人溺水意外，目前仍有2名學童失聯，包括8歲劉姓女童、15歲陳姓國中女學生。17日上午11點多，消防人員在六和橋下游約400公尺找到年約47歲陳姓男子，正是失蹤陳姓女學生的父親。

陳家一家4口一起參加這次自然體驗活動，返程父女走在虎豹潭「梳子壩」上時，遇上突來的溪水暴漲，雙雙遭沖入水中，據ETtoday報導，落水瞬間陳父緊緊抱著女兒；而今早陳男在六和橋下游被尋獲時，據了解頭部還在出血，送往基隆長庚醫院仍宣告不治。

陳男妻子徹夜苦等丈夫與女兒消息，今天上午接獲丈夫噩耗，人剛好在派出所製作筆錄，瞬間情緒崩潰，抱著一旁家人痛哭，聲嘶力竭喊著「快點，人已經在那裡了」，盼警方趕緊製作完筆錄，讓她到場與丈夫見面。而陳妻離開派出所時，更一度腿軟，由派出所長攙扶上車。