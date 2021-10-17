最近促轉會公布情治單位監控當年民主運動和校園學生活動的資料，引起民進黨立委黃國書被指控為線民而退黨的風波。駐日代表謝長廷今晚表示，他在多年前也被指控為線民，呼籲轉型正義應依資料和物證為主依據，如由當年加害者來指證，「那真的很危險，轉型正義會變成很荒謬！」

謝長廷在臉書表示，最近促轉會公布情治單位監控當年民主運動和校園學生活動的資料，不少相關人上前去閱讀，也引起黃姓立委被指控為線民而退黨的風波。他在多年前也被指控為線民，早期被說是在日本參加獨盟造成顏尹謨、劉佳欽被遣送回台。

到了謝長廷之前選總統時，更被升級説是蔣經國安排在黨外建立民進黨的高級線民，但他說，這些並無任何證據，指控者又都是當年迫害民主運動應受轉型正義追查的前調查局官員、幹部和中資媒體，「他們争先出來指認，相當的，諷刺」。

謝長廷指出，最近一些資料陸續公開，真相逐漸明白：

1、李登輝前總統出版的日記及蔣經國多年祕書王家驊在蔣逝世30年紀念會上明確說：「民進黨建黨，蔣經國先生其實直到當天才知情」。

2、游錫堃院長在「衝破黨禁1986」這本書說：組黨前的建黨十人小組及組黨前一天的祕密會議，謝長廷都有參加，而且是黨名提案者，這裡面有任何人是線民，國民黨及蔣經國怎麼會不知道？

謝長廷指出，其實事後他在他案民事訴訟傳訊這些調查局幹員長官出庭具結作證，他們都承認當時沒有掌握民進黨要組黨的日期，還因此被國安單位究責「至於我是不是線民？或曖昧說諮詢委員或人員，或推說不清楚，甚至說立法委員誇大亂說的，可見這些都是選舉期間抺黑，並企圖醜化當年組黨的價值以及建黨先進的勇氣和智慧而己」。

他說，指控者提出唯一證據說謝長廷曾擔任擔任調查局「廉政工作諮詢委員」，有領取研究或出席費，所以被判並無故意毀謗一節，舊事重提，正好可以澄清，「廉政工作諮詢委員」的聘請是公開記者會的活動，擔任委員者記得還有林山田、蔡敦銘、張甘妹等教授，「怎麼會是線民？大家可以網路查查看」。

既然促轉會公佈那麼多資料，謝長廷認為，大家也可以好好去查閱，「看有誰和我祕密聚會被紀錄？」民進黨建黨在戒嚴時期，那時全國情治單位佈建30萬人，可以說是全國密佈，關係複雜，真真假假，接觸難免，有沒有做了對不起同志或台灣的事才是要查明的真相。

他說，這也是社會和解必要的轉型正義，但應依資料和物證為主依據，如由當年加害者來指證，那真的很危險，轉型正義會變成很荒謬！